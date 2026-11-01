Трамп може радитись з ШІ щодо важливих політичних рішень, навіть щодо військових операцій

Демократи в США вимагають від президента Дональда Трампа зберегти його листування з чатботами зі штучним інтелектом, зокрема Grok Ілона Маска. Американський лідер ніби-то радиться з ШІ щодо важливих рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.

Як повідомляє видання, відповідну вимогу висунули представники Демократичної партії Джеймі Раскін і Роберт Гарсія, які входять до керівництва комітетів Палати представників із питань юстиції та нагляду.

У листі до Трампа вони закликали зберегти всі запити, які президент, його співробітники та радники надсилали чатботам під час виконання офіційних обов'язків.

Йдеться, зокрема, про Grok, ChatGPT, Claude, Gemini та Perplexity. Також Білий дім має зберегти відповіді, які отримували посадовці від цих систем.

Демократи наголошують, що такі матеріали підпадають під дію Закону про президентські записи США, який зобов'язує документувати діяльність глави держави та його адміністрації.

Як Трамп радився з Grok перед операцією у Венесуелі

Приводом для вимоги стали повідомлення про те, що Трамп звертався до чатбота Grok за порадами щодо виконання президентських обов'язків. Зокрема, як раніше писало видання Time, американський президент запитував штучний інтелект, як венесуельці відреагують на захоплення Ніколаса Мадуро.

За даними видання, під час зустрічі з Ілоном Маском у Білому домі в грудні 2025 року Трамп протягом кількох годин ставив Grok запитання про своє президентство, політичну спадщину та можливі наслідки операції проти венесуельського лідера.

Чатбот, за повідомленнями, відповів, що Мадуро є непопулярним диктатором, а його захоплення венесуельці можуть зустріти радісно. Через кілька тижнів Трамп віддав наказ американським військовим атакувати Венесуелу та захопити Мадуро.

Раскін і Гарсія назвали цю ситуацію тривожною. За їхніми словами, президент консультувався з Grok, а не з Конгресом щодо військової операції.

Вони також звернули увагу на ризики використання приватних систем штучного інтелекту під час ухвалення рішень, які стосуються національної безпеки.

Законодавці побоюються, що такі чатботи можуть помилятися або зазнавати маніпуляцій з боку сторонніх осіб, зокрема їхніх розробників.

Крім того, передавання службової інформації приватним компаніям може створювати додаткові загрози для безпеки США.

Чого демократи вимагають від Білого дому

Окрім збереження листування з нейромережами, Раскін і Гарсія хочуть отримати закритий брифінг за участю Трампа та його співробітників. Вони просять провести його до 11 листопада.

Демократи також вимагають надати інформацію про правила зберігання матеріалів, створених за допомогою ШІ, контракти Білого дому з розробниками чатботів і заходи кібербезпеки під час їх використання.

У Білому домі у відповідь заявили, що адміністрація зберігає всі документи, які має зберігати відповідно до законодавства.

Водночас вимога демократів може стати початком ширшого контролю Конгресу за використанням штучного інтелекту в адміністрації Трампа, зокрема під час формування внутрішньої та зовнішньої політики США.