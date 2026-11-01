Трамп может советоваться с ИИ по важным политическим решениям, даже насчет военных операций

Демократы в США требуют от президента Дональда Трампа сохранить его переписку с чатами с искусственным интеллектом, в частности Grok Илона Маска. Американский лидер будто бы советуется с ИИ по важным решениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на POLITICO.

Соответствующее требование выдвинули представители Демократической партии Джейми Раскин и Роберт Гарсия, входящие в руководство комитетов Палаты представителей по вопросам юстиции и надзора.

В письме Трампу они призвали сохранить все запросы, которые президент, его сотрудники и советники присылали чатам во время выполнения официальных обязанностей.

Речь идет, в частности, о Grok, ChatGPT, Claude, Gemini и Perplexity. Также Белый дом должен сохранить ответы, которые получали должностные лица от этих систем.

Демократы подчеркивают, что такие материалы подпадают под действие Закона о президентских записях США, обязывающего документировать деятельность главы государства и его администрации.

Как Трамп совещался с Grok перед операцией в Венесуэле

Поводом для требования стали сообщения о том, что Трамп обращался к чату Grok за советами по выполнению президентских обязанностей. В частности, как ранее писало издание Time, американский президент спрашивал искусственный интеллект, как венесуэльцы отреагируют на захват Николаса Мадуро.

По данным издания, во время встречи с Илоном Маском в Белом доме в декабре 2025 года Трамп в течение нескольких часов задавал Grok вопрос о своем президентстве, политическом наследии и возможных последствиях операции против венесуэльского лидера.

Чатбот, по сообщениям, ответил, что Мадуро непопулярный диктатор, а его задержание венесуэльцы могут встретить радостно. Через несколько недель Трамп отдал приказ американским военным атаковать Венесуэлу и захватить Мадуро.

Раскин и Гарсия назвали эту ситуацию тревожной. По их словам, президент консультировался с Grok, а не с Конгрессом по военной операции.

Они также обратили внимание на риски использования частных систем искусственного интеллекта при принятии решений, касающихся национальной безопасности.

Законодатели опасаются, что такие чаты могут ошибаться или подвергаться манипуляциям со стороны посторонних лиц, в частности их разработчиков.

Кроме того, передача служебной информации частным компаниям может создавать дополнительные угрозы безопасности США.

Чего демократы требуют от Белого дома

Помимо сохранения переписки с нейросетями, Раскин и Гарсия хотят получить закрытый брифинг с участием Трампа и его сотрудников. Они просят провести его до 11 ноября.

Демократы также требуют предоставить информацию о правилах хранения материалов, созданных с помощью ИИ, контрактах Белого дома с разработчиками чатбот и мерах кибербезопасности при их использовании.

В Белом доме в ответ заявили, что администрация хранит все документы, которые должно храниться в соответствии с законодательством.

В то же время, требование демократов может стать началом более широкого контроля Конгресса за использованием искусственного интеллекта в администрации Трампа, в частности, при формировании внутренней и внешней политики США.