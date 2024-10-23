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Трамп може обвалити курс євро у разі перемоги на виборах, - Goldman Sachs

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро може впасти на 10%, що передбачає падіння нижче 1 долара. За прогнозом Goldman Sachs, це станеться, якщо Дональд Трамп запровадить широкомасштабні мита і знизить внутрішні податки, якщо він переможе на президентських виборах у США 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Колишній президент-республіканець Трамп нині йде врівень з віце-президентом-демократом Камалою Харріс, але радикальна економічна політика Трампа, ймовірно, вплине на Європу, ключового торгового партнера як Сполучених Штатів, так і Китаю.

Goldman Sachs заявив, що сценарій, за якого республіканці переможуть на президентських виборах і в Конгресі, може призвести до підвищення тарифів та зниження внутрішніх податків, що стане стимулом для економіки.

Аналітик Goldman Sachs Майкл Кехілл заявив, що 10% тариф США на весь імпорт і 20% збір на китайську продукцію можуть призвести до різкого зростання долара і падіння євро на 8-10%. Наразі курс залишає 1,083 євро/долар. Востаннє він торгувався нижче паритету у листопаді 2022 року.

Обидві заходи, швидше за все, призведуть до зростання інфляції, що передбачає значно вищі відсоткові ставки у США, ніж у Європі, що підвищить привабливість долара.

"Ми очікуємо, що найбільш сильну відповідь у доларах буде отримано від республіканської кампанії, що відчинить двері для більш значного підвищення тарифів у поєднанні з внутрішніми податковими пільгами", - написав Кехілл.

За словами Кехілла, вужча торгова війна, в ході якої Трамп запровадить лише додаткові мита проти Китаю, може призвести до падіння євро приблизно на 3%.

"Успішна перемога демократів або розкол у демократичному уряді, швидше за все, призведуть до деякого початкового зниження курсу долара, оскільки ринки переоцінюють перспективи істотніших змін тарифів", - заявили в Goldman Sachs

З початку жовтня євро впав на 2,7%, оскільки економіка США віддаляється від Європи, а деякі інвестори готуються до підвищення мит після можливої перемоги Трампа.

 

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Детальніше про шанси кандидатів читайте у матеріалі РБК-Україна "Трамп проти Гарріс. Хто лідирує в рейтингах кандидатів у президенти США".

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