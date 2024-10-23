Трамп может обвалить курс евро в случае победы на выборах, - Goldman Sachs

Бывший президент-республиканец Трамп в настоящее время идет вровень с вице-президентом-демократом Камалой Харрис, но радикальная экономическая политика Трампа, вероятно, окажет большее влияние на Европу, ключевого торгового партнера как Соединенных Штатов, так и Китая.

Goldman Sachs заявил, что сценарий, при котором республиканцы победят на президентских выборах и в Конгрессе, может привести к повышению тарифов и снижению внутренних налогов, что послужит стимулом для экономики.

Аналитик Goldman Sachs Майкл Кэхилл заявил, что 10%-ный тариф США на весь импорт и 20%-ный сбор на китайскую продукцию могут привести к резкому росту доллара и падению евро на 8–10%. Сейчас курс оставляет 1,083 евро/доллар. В последний раз он торговался ниже паритета в ноябре 2022 года.

Обе меры, скорее всего, приведут к росту инфляции, что подразумевает значительно более высокие процентные ставки в США, чем в Европе, что повысит привлекательность доллара.

"Мы ожидаем, что наиболее сильный ответ в долларах будет получен от республиканской кампании, что откроет двери для более значительного повышения тарифов в сочетании с внутренними налоговыми льготами", - написал Кэхилл.

По словам Кэхилла, более узкая торговая война, в ходе которой Трамп введет только дополнительные пошлины против Китая, может привести к падению евро примерно на 3%.

"Успешная победа демократов или раскол в демократическом правительстве, скорее всего, приведут к некоторому первоначальному снижению курса доллара, поскольку рынки переоценивают перспективы более существенных изменений тарифов", - заявили в Goldman Sachs

С начала октября евро упал на 2,7%, поскольку экономика США отдаляется от Европы, а некоторые инвесторы готовятся к повышению пошлин после возможной победы Трампа.