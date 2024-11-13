Трамп може незабаром призначити спецпредставника щодо миру в Україні, - Fox News

Чутки про розмову Трампа з Путіним

Варто зауважити, що раніше The Washington Post писало про переговори Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою обговорень стала війна Росії проти України.

Як стверджує видання, обраний президент США порадив главі Кремля не ескалювати війну. Також Трамп нагадав Путіну про присутність американських військ у Європі.

При цьому Трамп нібито висловив зацікавленість у подальшому діалозі, щоб знайти рішення для війни в Україні.

Важливо нагадати, що раніше американський політик, коментуючи війну РФ проти України, запевняв, що він "хоче справедливої ​​угоди" для всіх сторін.

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