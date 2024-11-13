Трамп может скоро назначить спецпредставителя по миру в Украине, - Fox News

Избранный президент США Дональд Трамп вскоре может назначить спецпредставителя по миру в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет дано задание найти решение, прийти к мирному урегулированию", - приводит издание слова неназванного источника.
Он уточнил, что назначение будет "в ближайшее время".
При этом Fox News утверждает, что такая должность не будет оплачиваемой - с 2017 по 2019 год Курт Волкер выполнял функции специального представителя Госдепа США вопросам Украины на добровольной основе.
Стоит заметить, что ранее The Washington Post писало о переговорах Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой обсуждений стала война России против Украины.
Как утверждает издание, избранный президент США посоветовал главе Кремля не эскалировать войну. Также Трамп напомнил Путину о присутствии американских войск в Европе.
При этом Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге, чтобы найти решение для войны в Украине.
Важно напомнить, что ранее американский политик, комментируя войну РФ против Украины, заверял, что он "хочет справедливой сделки" для всех сторон.
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