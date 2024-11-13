Трамп может скоро назначить спецпредставителя по миру в Украине, - Fox News

Слухи о разговоре Трампа с Путиным

Стоит заметить, что ранее The Washington Post писало о переговорах Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой обсуждений стала война России против Украины.

Как утверждает издание, избранный президент США посоветовал главе Кремля не эскалировать войну. Также Трамп напомнил Путину о присутствии американских войск в Европе.

При этом Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге, чтобы найти решение для войны в Украине.

Важно напомнить, что ранее американский политик, комментируя войну РФ против Украины, заверял, что он "хочет справедливой сделки" для всех сторон.

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