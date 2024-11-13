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Трамп может скоро назначить спецпредставителя по миру в Украине, - Fox News

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп вскоре может назначить спецпредставителя по миру в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет дано задание найти решение, прийти к мирному урегулированию", - приводит издание слова неназванного источника. 

Он уточнил, что назначение будет "в ближайшее время". 

При этом Fox News утверждает, что такая должность не будет оплачиваемой - с 2017 по 2019 год Курт Волкер выполнял функции специального представителя Госдепа США вопросам Украины на добровольной основе. 

Слухи о разговоре Трампа с Путиным

Стоит заметить, что ранее The Washington Post писало о переговорах Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой обсуждений стала война России против Украины.

Как утверждает издание, избранный президент США посоветовал главе Кремля не эскалировать войну. Также Трамп напомнил Путину о присутствии американских войск в Европе.

При этом Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге, чтобы найти решение для войны в Украине.

Важно напомнить, что ранее американский политик, комментируя войну РФ против Украины, заверял, что он "хочет справедливой сделки" для всех сторон.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине