Трамп може назвати кілька ключових фігур нової адміністрації найближчими днями, - CNN

Дональд Трамп знову обрався на пост президента США. Найближчими днями він може назвати кілька фігур своєї майбутньої адміністрації.

Як пише видання, Трамп підготував низку указів, політичних документів та поправок до нормативних актів, які будуть ухвалені в перший день його вступу на посаду президента. Джерела CNN наголосили, що республіканець зосереджений на тому, що він зробить відразу після складання присяги, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

Крім того, ЗМІ додало, що в середу ввечері місто Палм-Біч, штат Флорида, було переповнене потенційними членами другої адміністрації Трампа, які змагалися за місце у рейтингу. Багато хто з них був на переможних вечірках новообраного президента у вівторок увечері і відклав свої рейси або скоригував графіки поїздок, щоб залишитися в цьому районі.

За словами джерел CNN, Трамп може оголосити про своє рішення щодо деяких ключових посад протягом кількох днів.