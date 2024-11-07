Трамп может назвать несколько ключевых фигур новой администрации в ближайшие дни, - CNN

Дональд Трамп вновь избрался на пост президента США. В ближайшие дни он может назвать несколько фигур своей будущей администрации.

Как пишет издание, Трамп подготовил ряд указов, политических документов и поправок к нормативным актам, которые будет приняты в первый день его вступления в должность президента. Источники CNN подчеркнули, что республиканец сосредоточен на том, что он сделает сразу после принятия присяги, которая состоится 20 января 2025 года.

Кроме того, СМИ добавило, что в среду вечером город Палм-Бич, штат Флорида, был переполнен потенциальными членами второй администрации Трампа, которые соперничали за место в рейтинге. Многие из них были на победных вечеринках новоизбранного президента во вторник вечером и отложили свои рейсы либо скорректировали графики поездок, чтобы остаться в этом районе.

По словам источников CNN, Трамп может объявить о своем решении по некоторым ключевым должностям в течение нескольких дней.