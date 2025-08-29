Трамп може готувати операцію з повалення режиму Мадуро у Венесуелі, - Axios

Чутки про операцію США

Як пише видання, США вже направили до берегів Венесуели сім кораблів із 4500 військовими. Серед кораблів - три есмінці, які несуть керовані ракети. Також до берегів Венесуели перекинули щонайменше один підводний човен.

За інформацією Axios, навіть найближчі радники президента США Дональда Трампа не впевнені в тому, що кораблі з солдатами були перекинуті до Венесуели в рамках операції з боротьби з наркоторгівлею. Вони допускають операцію з повалення влади в Каракасі.

Зокрема, прессекретарка Білого дому Каролін Левітт уже натякнула на двозначність місії, зазначивши, що США вважають Мадуро "втікачем-ватажком" наркокартелю, а не законним президентом Венесуели.

"Це на 105% про наркотероризм, але якщо Мадуро виявиться більше не при владі, ніхто не буде плакати", - розповів журналістам неназваний представник адміністрації Трампа.

Ще один чиновник адміністрації припустив, що США можуть провести операцію, схожу на ту, що відбулася 1989 року, коли було захоплено президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого також звинувачували в наркоторгівлі.

"Залишити Мадуро при владі у Венесуелі - це як призначити Джеффрі Епштейна завідувати дитячим садком", - сказав ще один радник Трампа.

Axios звернуло увагу, що у складі угруповання, яке направили до берегів Венесуели, - 2200 морських піхотинців. І це навряд чи типово для операцій, які спрямовані на боротьбу з наркокартелями.

Реакція Мадуро та його союзників

Своєю чергою Мадуро вже звинуватив США у спробі повалення режиму.

"Те, чим вони загрожують Венесуелі - зміна режиму, військова терористична атака - це аморально, злочинно і незаконно", - заявив він.

Водночас союзник Мадуро по лівому табору, президент Колумбії Густаво Петро розповсюдив вкид росЗМІ, в якому США звинувачують у намірі захопити нафту Венесуели.

Як відбуватиметься операція

Як пише видання, головна надія адміністрації США полягає в тому, що Мадуро або добровільно піде з посади, або його усунуть військовослужбовці, які розраховують отримати винагороду або налагодити відносини з Вашингтоном.

Пряме вторгнення здається малоймовірним, проте чиновники майже напевно очікують активні перехоплення підозрілих кораблів із наркотиками біля венесуельських берегів.

"Деякі судна, безумовно, будуть затримані або знищені", - зазначило одне з джерел журналістів.

Можливі також авіаудари, при цьому потенційними цілями називають малонаселені джунглі з плантаціями коки або територіями діяльності картелів, а також нещодавно побудований російський завод боєприпасів.

Частина радників Трампа припускає, що Мадуро може стати метою удару дрона, оскільки він офіційно визнаний терористом, хоча джерела Axios вважають такий сценарій малоймовірним.