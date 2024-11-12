Трамп-молодший висловлює позицію свого батька щодо України, - Дубовик

"Так, Дональд Трамп давно уже послідовно займає антиукраїнську позицію. З іншого боку, така його позиція виходить з того, що він добре знає настрої батька", - сказав він.

За його словами, це лише підтверджує, що ті, хто казали, що антиукраїнська риторика Трампа та його оточення була лише якимось передвиборчим маневром, помилялися.

"Вибори минули, й вони на них виграли, а риторика нікуди не поділась. Тому що вона відбиває їхнє бачення світу, ролі США, та байдужість до долі України, зокрема", - зазначив Дубовик.

Нагадаємо, 9 листопада в stories Instagram Трамп-молодший перепостив відео із президентом Володимиром Зеленським і Трампом, підписавши його: "POV (point of view – ред.): Ви за 38 днів втратите свою допомогу".