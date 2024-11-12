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Трамп-младший высказывает позицию своего отца относительно Украины, - Дубовик

Фото: Дональд Трамп-младший и Дональд Трамп-старший (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Александр Белоус

Сын избранного президента США Дональда Трампа занимает антиукраинскую позицию. Она же является позицией его отца.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор Центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик.

"Да, Дональд Трамп давно уже последовательно занимает антиукраинскую позицию. С другой стороны, такая его позиция исходит из того, что он хорошо знает настроения отца", - сказал он.

По его словам, это лишь подтверждает, что те, кто говорили, что антиукраинская риторика Трампа и его окружение была лишь неким предвыборным маневром, ошибались.

"Выборы прошли, и они на них выиграли, а риторика никуда не делась. Потому что она отражает их видение мира, роли США и безразличие к судьбе Украины, в частности", - отметил Дубовик.

Напомним, 9 ноября в stories Instagram Трамп-младший перепостил видео с президентом Владимиром Зеленским и Трампом, подписав его: "POV (point of view – ред.): Вы за 38 дней потеряете свою помощь".

Как сообщало РБК-Украина, сторонникам поддержки Украины не нашлось места в новой администрации Трампа.

Подробнее о команде избранного президента США читайте в материале РБК-Украина "Неделя Трампа. Что изменилось для Украины после выборов в США и чего ждать дальше".

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Дональд ТрампВладимир Зеленский