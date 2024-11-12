Трамп-младший высказывает позицию своего отца относительно Украины, - Дубовик

"Да, Дональд Трамп давно уже последовательно занимает антиукраинскую позицию. С другой стороны, такая его позиция исходит из того, что он хорошо знает настроения отца", - сказал он.

По его словам, это лишь подтверждает, что те, кто говорили, что антиукраинская риторика Трампа и его окружение была лишь неким предвыборным маневром, ошибались.

"Выборы прошли, и они на них выиграли, а риторика никуда не делась. Потому что она отражает их видение мира, роли США и безразличие к судьбе Украины, в частности", - отметил Дубовик.

Напомним, 9 ноября в stories Instagram Трамп-младший перепостил видео с президентом Владимиром Зеленским и Трампом, подписав его: "POV (point of view – ред.): Вы за 38 дней потеряете свою помощь".