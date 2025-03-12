Трамп про мирну угоду: з боку України ситуацію практично вирішено
США "практично вирішили" питання з Україною в контексті укладення миру з Росією. Такого результату вдалося досягти після переговорів у Саудівській Аравії.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами Трампа, "у нас була дуже складна ситуація з одного боку, яка практично вирішена" після вчорашніх переговорів з українськими чиновниками в Саудівській Аравії.
Він зазначив, що США та Україна обговорили "безліч деталей". Президент додав, що Вашингтон "не хоче втрачати часу".
"Люди помирають... Зараз, коли ми сидимо тут (в Овальному кабінеті - ред.), на цьому відкритому полі, імовірно, загинуло двоє людей, це мертва рівна земля, чудові сільськогосподарські угіддя стали мертвою рівною землею. Тут немає жодного захисту, єдине, що зупиняє кулю, - це людське тіло, і ці тіла - молоді люди", - розповів Трамп.
Американський лідер назвав таку ситуацію "катастрофою".
"Я сподіваюся, що він (російський диктатор Володимир Путін - ред.) збирається припинити вогонь", - додав він.
Україна погодилася на припинення вогню
Нагадаємо, вчора, 11 березня, Україна прийняла пропозицію США припинити вогонь із Росією на 30 днів. Наразі невідомо, чи набуде перемир'я чинності, оскільки Росія ще не дала свою відповідь.
Президент США Дональд Трамп розповів, що можливе припинення вогню американські чиновники обговорять із російськими під час візиту до РФ.
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