Трамп о мирном соглашении: со стороны Украины ситуация практически решена

США "практически решили" вопросы с Украиной в контексте заключения мира с Россией. Такого результата удалось достичь после переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По словам Трампа,"у нас была очень сложная ситуация с одной стороны, которая практически решена" после вчерашних переговоров с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии.

Он отметил, что США и Украина обсудили "множество деталей". Президент добавил, что Вашингтон "не хочет терять времени".

"Люди умирают... Сейчас, когда мы сидим здесь (в Овальном кабинете - ред.), на этом открытом поле, вероятно, погибли два человека, это мертвая ровная земля, отличные сельскохозяйственные угодья стали мертвой ровной землей. Здесь нет никакой защиты, единственное, что останавливает пулю, - это человеческое тело, и эти тела - молодые люди", - рассказал Трамп.

Американский лидер назвал такую ситуацию "катастрофой".

"Я надеюсь, что он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) собирается прекратить огонь", - добавил он.