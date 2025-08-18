Трамп про мирні переговори між Україною та РФ: перемир’я не потрібне

"Я не вважаю, що вам потрібне перемир’я. Якщо подивитися на шість угод, які я владнав цього року, - усі вони були під час війни. Я не робив жодних перемир’їв", - сказав Трамп.

Він зазначив, що пауза в бойових діях могла б "негайно зупинити вбивства", але підкреслив можливі ризики.

"Оголошуєте перемир’я - і вони відбудовуються, відбудовуються й відбудовуються. І, можливо, одна чи інша країна цього не захоче", - заявив президент США.

За словами Трампа, перемовини можна вести паралельно з бойовими діями.

"Ми можемо домовлятися про мирну угоду, поки вони воюють. Вони мають воювати. Я хотів би, щоб вони могли зупинитися. Я хочу, щоб вони зупинилися", - заявив він.

Американський лідер додав, що режим припинення вогню "стратегічно може бути невигідним для однієї чи іншої сторони" і підсумував: "Усі ці угоди я укладав навіть без згадки слова "перемир’я".