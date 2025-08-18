Трамп про мирні переговори між Україною та РФ: перемир’я не потрібне

Президент США Дональд Трамп не вважає необхідним оголошення перемир’я в Україні для просування мирних домовленостей. Він послався на "шість угод", які, за його словами, уклав цього року під час активних бойових дій.
Про це заявив американський президент під час зустрічі з Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч у Білому домі.
"Я не вважаю, що вам потрібне перемир’я. Якщо подивитися на шість угод, які я владнав цього року, - усі вони були під час війни. Я не робив жодних перемир’їв", - сказав Трамп.
Він зазначив, що пауза в бойових діях могла б "негайно зупинити вбивства", але підкреслив можливі ризики.
"Оголошуєте перемир’я - і вони відбудовуються, відбудовуються й відбудовуються. І, можливо, одна чи інша країна цього не захоче", - заявив президент США.
За словами Трампа, перемовини можна вести паралельно з бойовими діями.
"Ми можемо домовлятися про мирну угоду, поки вони воюють. Вони мають воювати. Я хотів би, щоб вони могли зупинитися. Я хочу, щоб вони зупинилися", - заявив він.
Американський лідер додав, що режим припинення вогню "стратегічно може бути невигідним для однієї чи іншої сторони" і підсумував: "Усі ці угоди я укладав навіть без згадки слова "перемир’я".
16 серпня Трамп заявив європейським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Цей крок став помітним свідченням зміни його підходу до ролі Вашингтона у врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.
Заява пролунала після переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, що відбулися у п’ятницю на військовій базі в Анкориджі, Аляска. Основна тема зустрічі - припинення російської агресії. Водночас як наголосив Трамп, досягти домовленостей про перемир’я тоді не вдалося.
Американський президент підкреслив, що подальший розвиток подій напряму залежатиме від рішень українського керівництва.