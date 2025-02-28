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Трамп про мир для України: готові піти на багато що, потрібна згода РФ на деякі моменти

П'ятниця 28 лютого 2025 01:19
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Трамп про мир для України: готові піти на багато що, потрібна згода РФ на деякі моменти Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати готові піти на багато що для миру в Україні. Водночас, він наголосив на необхідності вирішити питання першої стадії досягнення цієї мети, перш ніж говорити про другу стадію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію Трампа з британським прем'єром Кіром Стармером.

Відповідна відповідь прозвучала від президента США на запитання про те, що готові запропонувати Штати, якщо не гарантії безпеки.

"Ми готові піти на багато заходів. Але коли говоримо про мир, приємно думати про те, що на нас чекає мир, але його потрібно домагатися. Ми справили колосальний вплив на Росію. Я не хотів би говорити про другу стадію, перш ніж ми остаточно вирішимо всі питання щодо першої стадії", - заявив Трамп.

Також він підкреслив, що обом сторонам, і Росії, і Україні, доведеться піти на низку моментів. Американський президент висловив сподівання, що укласти угоду вдасться.

"Необхідно, щоб Росія погодилася на певні моменти, щоб Україна пішла на це. Ми пройшли великий шлях. Сподіваюся, нам вдасться укласти історичну угоду", - резюмував він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе досягти мирної угоди у війні, яку розв'язала Росія проти України.

Також він заявив, що переговори про припинення війни "дуже просунулися". За словами Трампа, російський диктатор Володимир Путін не буде тиснути на відновлення бойових дій, якщо вдасться досягти перемир'я.

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