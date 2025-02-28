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Трамп о мире для Украины: готовы пойти на многое, нужно согласие РФ на некоторые моменты

Пятница 28 февраля 2025 01:19
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Трамп о мире для Украины: готовы пойти на многое, нужно согласие РФ на некоторые моменты Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы пойти на многое для мира в Украине. В то же время, он отметил необходимость решить вопросы первой стадии достижения этой цели, прежде чем говорить о второй стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Трампа с британским премьером Киром Стармером.

Соответствующий ответ прозвучал от президента США на вопрос о том, что готовы предложить Штаты, если не гарантии безопасности.

"Мы готовы пойти на многие меры. Но когда говорим о мире, приятно думать о том, что нам предстоит мир, но его нужно добиваться. Мы произвели колоссальное воздействие на Россию. Я не хотел бы говорить о второй стадии, прежде чем мы окончательно решим все вопросы по первой стадии", - заявил Трамп.

Также он подчеркнул, что обеим сторонам, и России и Украине, придется пойти на ряд моментов. Американский президент выразил надежду, что заключить соглашение получится.

"Необходимо, чтобы Россия согласилась на определенные моменты, чтобы Украина пошла на это. Мы прошли большой путь. Надеюсь, нам удастся заключить историческое соглашение", - резюмировал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет достичь мирного соглашения в войне, которую развязала Россия против Украины.

Также он заявил, что переговоры о прекращении войны "очень продвинулись". По словам Трампа, российский диктатор Владимир Путин не будет давить на возобновление боевых действий, если удастся достичь перемирия.

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