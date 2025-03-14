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Трамп: ми отримали дуже хороші відповіді щодо перемир'я між Україною та Росією

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США домовляються з Росією про тимчасове перемир'я з Україною. Американці вже отримали "дуже хороші відповіді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Дональда Трампа в Мін'юсті США.

Трамп нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню, якщо США вдасться домовитися про це з Росією.

"І це нелегко. Це непросто. Але я думаю, що нам це вдається", - додав президент.

Він зазначив, що тепер США прагнуть переконати Росію погодиться на припинення вогню. І з цього питання вже були дуже хороші переговори.

"У нас були дуже хороші розмови про це. Ми отримали кілька дуже хороших відповідей", - розповів Трамп.

Тимчасове припинення вогню

Нагадаємо, США цього тижня представили українським чиновникам свою ідею про повне припинення вогню з Росією. За даними джерел РБК-Україна, Україна у відповідь заявила, що погодиться, тільки якщо перемир'я буде тимчасовим, щоб не було замороженого конфлікту.

Після цього американські чиновники почали обговорювати свою пропозицію з Росією. Зокрема, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Путін замість того, щоб погодитися або відмовитися, почав висувати свої умови для такого тимчасового перемир'я з Росією.

Попри це, сам Трамп упевнений, що переговори з РФ "йдуть добре".

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