Трамп: ми отримали дуже хороші відповіді щодо перемир'я між Україною та Росією

США домовляються з Росією про тимчасове перемир'я з Україною. Американці вже отримали "дуже хороші відповіді".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Дональда Трампа в Мін'юсті США.
Трамп нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню, якщо США вдасться домовитися про це з Росією.
"І це нелегко. Це непросто. Але я думаю, що нам це вдається", - додав президент.
Він зазначив, що тепер США прагнуть переконати Росію погодиться на припинення вогню. І з цього питання вже були дуже хороші переговори.
"У нас були дуже хороші розмови про це. Ми отримали кілька дуже хороших відповідей", - розповів Трамп.
Нагадаємо, США цього тижня представили українським чиновникам свою ідею про повне припинення вогню з Росією. За даними джерел РБК-Україна, Україна у відповідь заявила, що погодиться, тільки якщо перемир'я буде тимчасовим, щоб не було замороженого конфлікту.
Після цього американські чиновники почали обговорювати свою пропозицію з Росією. Зокрема, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.
Путін замість того, щоб погодитися або відмовитися, почав висувати свої умови для такого тимчасового перемир'я з Росією.
Попри це, сам Трамп упевнений, що переговори з РФ "йдуть добре".
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