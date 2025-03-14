Трамп: ми отримали дуже хороші відповіді щодо перемир'я між Україною та Росією

Трамп нагадав, що Україна погодилася на припинення вогню, якщо США вдасться домовитися про це з Росією.

"І це нелегко. Це непросто. Але я думаю, що нам це вдається", - додав президент.

Він зазначив, що тепер США прагнуть переконати Росію погодиться на припинення вогню. І з цього питання вже були дуже хороші переговори.

"У нас були дуже хороші розмови про це. Ми отримали кілька дуже хороших відповідей", - розповів Трамп.