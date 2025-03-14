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Трамп: мы получили очень хорошие ответы по перемирию между Украиной и Россией

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США договариваются с Россией о временном перемирии с Украиной. Американцы уже получили "очень хорошие ответы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Дональда Трампа в Минюсте США.

Трамп напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня, если США удастся договориться об этом с Россией. 

"И это нелегко. Это непросто. Но я думаю, что нам это удается", - добавил президент. 

Он отметил, что теперь США стремятся убедить Россию согласится на прекращение огня. И по этому вопросу уже были очень хорошие переговоры. 

"У нас были очень хорошие разговоры об этом. Мы получили несколько очень хороших ответов", - рассказал Трамп. 

Временное прекращение огня

Напомним, США на этой неделе представили украинским чиновникам свою идею о полном прекращении огня с Россией. По данным источников РБК-Украина, Украина в ответ заявила, что согласится, только если перемирие будет временным, чтобы не было замороженного конфликта.

После этого американские чиновники начали обсуждать свое предложение с Россией. В частности, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Путин вместо того, чтобы согласиться или отказаться, начал выдвигать свои условия для такого временного перемирия с Россией.

Несмотря на это, сам Трамп уверен, что переговоры с РФ "идут хорошо".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампРежим прекращения огняВойна в Украине