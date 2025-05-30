Трамп про Маска: не покине Білий дім, а "бігатиме туди-сюди"

Під час прощальної події Ілон Маск запевнив, що його зв'язок з DOGE не закінчується, і він продовжить відігравати ключову роль у майбутньому проєкту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Під час прощальної події для Маска Трамп повідомив журналістам, що багато співробітників DOGE залишаться працювати у федеральному уряді.
"Ілон справді не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди". - зауважив він.
На думку Трампа, DOGE це дітище Маска, і він буде робити багато речей пов'язаних з ним.
"Це не кінець DOGE, а насправді початок", - сказав Маск журналістам після виступу Трампа.
Та наголосив, що він продовжуватиме відвідувати Білий дім, адже буде "другом та радником президента".
Зауважимо, що протягом минулого року Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Трампа. Зокрема, інвестував у неї мільйони доларів, а після перемоги республіканця на виборах президента - мільярдера було призначено керувати новоствореним Департаментом ефективності державного управління (DOGE).
Однак вже 28 травня Маск заявив, що його робота в якості спеціального держслужбовця "добігає кінця".
Пізніше Reuters підтвердило цю інформацію з посиланням на представника Білого дому. Як пояснило джерело, Маск не мав формальної розмови з Трампом перед оголошенням про свій відхід, а відставка була вирішена "на рівні старшого персоналу".
РБК-Україна писало, що американський мільярдер Ілон Маск відходить від політики та повертається до технологій.
Після хвилі критики та провалів на політичному фронті він зосереджується на розвитку Tesla і місії польоту на Марс.
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