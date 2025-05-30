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Трамп про Маска: не покине Білий дім, а "бігатиме туди-сюди"

Фото: американський президент Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час прощальної події Ілон Маск запевнив, що його зв'язок з DOGE не закінчується, і він продовжить відігравати ключову роль у майбутньому проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Під час прощальної події для Маска Трамп повідомив журналістам, що багато співробітників DOGE залишаться працювати у федеральному уряді.

"Ілон справді не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди". - зауважив він.

На думку Трампа, DOGE це дітище Маска, і він буде робити багато речей пов'язаних з ним.

"Це не кінець DOGE, а насправді початок", - сказав Маск журналістам після виступу Трампа.

Та наголосив, що він продовжуватиме відвідувати Білий дім, адже буде "другом та радником президента".

Маск йде з адміністрації Трампа

Зауважимо, що протягом минулого року Маск активно підтримував передвиборчу кампанію Трампа. Зокрема, інвестував у неї мільйони доларів, а після перемоги республіканця на виборах президента - мільярдера було призначено керувати новоствореним Департаментом ефективності державного управління (DOGE).

Однак вже 28 травня Маск заявив, що його робота в якості спеціального держслужбовця "добігає кінця".

Пізніше Reuters підтвердило цю інформацію з посиланням на представника Білого дому. Як пояснило джерело, Маск не мав формальної розмови з Трампом перед оголошенням про свій відхід, а відставка була вирішена "на рівні старшого персоналу".

РБК-Україна писало, що американський мільярдер Ілон Маск відходить від політики та повертається до технологій.

Після хвилі критики та провалів на політичному фронті він зосереджується на розвитку Tesla і місії польоту на Марс.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампІлон Маск