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Трамп о Маске: не покинет Белый дом, а будет "бегать туда-сюда"

Фото: американский президент Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во время прощального события Илон Маск заверил, что его связь с DOGE не заканчивается, и он продолжит играть ключевую роль в будущем проекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Во время прощального события для Маска Трамп сообщил журналистам, что многие сотрудники DOGE останутся работать в федеральном правительстве.

"Илон действительно не собирается уходить. Он будет постоянно бегать туда-сюда". - отметил он.

По мнению Трампа, DOGE это детище Маска, и он будет делать много вещей связанных с ним.

"Это не конец DOGE, а на самом деле начало", - сказал Маск журналистам после выступления Трампа.

И подчеркнул, что он будет продолжать посещать Белый дом, ведь будет "другом и советником президента".

Маск уходит из администрации Трампа

Заметим, что в течение прошлого года Маск активно поддерживал предвыборную кампанию Трампа. В частности, инвестировал в нее миллионы долларов, а после победы республиканца на выборах президента - миллиардер был назначен руководить новосозданным Департаментом эффективности государственного управления (DOGE).

Однако уже 28 мая Маск заявил, что его работа в качестве специального госслужащего "подходит к концу".

Позже Reuters подтвердило эту информацию со ссылкой на представителя Белого дома. Как пояснил источник, Маск не имел формального разговора с Трампом перед объявлением о своем уходе, а отставка была решена "на уровне старшего персонала".

РБК-Украина писало, что американский миллиардер Илон Маск отходит от политики и возвращается к технологиям.

После волны критики и провалов на политическом фронте он сосредотачивается на развитии Tesla и миссии полета на Марс.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампИлон Маск