Трамп має стати президентом, щоб зберегти демократію у США, - Ілон Маск

У ході своєї промови мільярдер непрямо згадав чинного президента США Джо Байдена у негативному світлі, щоб у такий спосіб закликати людей голосувати за кандидата на пост глави держави від республіканців Дональда Трампа.

"Я хочу сказати, яка честь бути тут. І знаєте, справжнє випробування людини - це те, як вона поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися на сходовий проліт, а інший розмахував кулаками після того, як у нього вистрілили. Тож кого ви хочете бачити представником Америки?", - запитав він публіку.

Також Маск заявив, що на його думку, вибори 2024 року стануть "найважливішими виборами в нашому житті".

Крім того, бізнесмен повторив кілька типових для республіканців тез, заявивши, що демократи хочуть "відібрати свободу слова" та "право на носіння зброї".

Він підкреслив, що Трамп "має перемогти, щоб зберегти Конституцію та зберегти демократію в Америці".

"Результат цих виборів може вирішитись за допомогою 1000, 500 голосів", - додав він.

CNN нагадало, що засновник Tesla Маск підтримав кандидата від республіканців Трампа невдовзі після замаху на нього у липні. З того часу мільярдер став затятим прихильником і захисником Трампа, а колишній президент заявив, що Маск буде головою урядової комісії з ефективності, якщо його знову буде обрано президентом США.