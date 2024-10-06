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Трамп должен стать президентом, чтобы сохранить демократию в США, - Илон Маск

Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу Илон Маск вышел на сцену к Дональду Трампу на его митинге. Мероприятие состоялось в Батлере, штате Пенсильвания, где на бывшего президента США летом было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN и CBS News.

В ходе своей речи миллиардер косвенного упомянул действующего президента США Джо Байдена в негативном свете, чтобы таким образом призвать людей голосовать за кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа.

"Я хочу сказать, какая честь быть здесь. И знаете, настоящее испытание человека - это то, как он ведет себя под огнем. У нас был один президент, который не мог подняться на лестничный пролет, а другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили. Так кого вы хотите видеть представителем Америки?", - спросил он публику.

Также Маск заявил, что по его мнению, выборы 2024 года станут "самыми важными выборами в нашей жизни".

Кроме того, бизнесмен повторил несколько типичных для республиканцев тезисов, заявив, что демократы хотят "отнять свободу слова" и "право на ношение оружия".

Он подчеркнул, что Трамп "должен победить, чтобы сохранить Конституцию и сохранить демократию в Америке".

"Исход этих выборов может решиться с помощью 1000, 500 голосов", - добавил он.

CNN напомнило, что основатель Tesla Маск поддержал кандидата от республиканцев Трампа вскоре после покушения на него в июле. С тех пор миллиардер стал ярым сторонником и защитником Трампа, а бывший президент заявил, что Маск будет главой правительственной комиссии по эффективности, если он вновь будет избран президентом США.

Отметим, что данный митинг был повторным. Он состоялся в Батлере (штате Пенсильвания), где в июле на Дональда Трампа было совершено покушение.

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