Трамп должен стать президентом, чтобы сохранить демократию в США, - Илон Маск

В субботу Илон Маск вышел на сцену к Дональду Трампу на его митинге. Мероприятие состоялось в Батлере, штате Пенсильвания, где на бывшего президента США летом было совершено покушение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN и CBS News.
В ходе своей речи миллиардер косвенного упомянул действующего президента США Джо Байдена в негативном свете, чтобы таким образом призвать людей голосовать за кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа.
"Я хочу сказать, какая честь быть здесь. И знаете, настоящее испытание человека - это то, как он ведет себя под огнем. У нас был один президент, который не мог подняться на лестничный пролет, а другой размахивал кулаками после того, как в него выстрелили. Так кого вы хотите видеть представителем Америки?", - спросил он публику.
Также Маск заявил, что по его мнению, выборы 2024 года станут "самыми важными выборами в нашей жизни".
Кроме того, бизнесмен повторил несколько типичных для республиканцев тезисов, заявив, что демократы хотят "отнять свободу слова" и "право на ношение оружия".
Он подчеркнул, что Трамп "должен победить, чтобы сохранить Конституцию и сохранить демократию в Америке".
"Исход этих выборов может решиться с помощью 1000, 500 голосов", - добавил он.
CNN напомнило, что основатель Tesla Маск поддержал кандидата от республиканцев Трампа вскоре после покушения на него в июле. С тех пор миллиардер стал ярым сторонником и защитником Трампа, а бывший президент заявил, что Маск будет главой правительственной комиссии по эффективности, если он вновь будет избран президентом США.
Отметим, что данный митинг был повторным. Он состоялся в Батлере (штате Пенсильвания), где в июле на Дональда Трампа было совершено покушение.
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