Рейтинг Трампа падає рекордними темпами і вже найнижчий за десятиліття

Спільне опитування ABC News, Washington Post та Ipsos показало, що більшість американців незадоволені політикою Трампа. Лише 39% респондентів опитування заявили, що схвалюють його діяльність на посаді президента, що на 6 пунктів менше, ніж у лютому. Водночас 55% висловили несхвалення.

За даними видання, попередній антирекорд за рівнем підтримки через 100 днів після інавгурації належав також Трампу: у 2017 році його рейтинг становив 42%. Особливо загрозливою для Трампа є негативна оцінка економічної ситуації, оскільки 72% опитаних вважають, що його економічна політика найближчим часом може призвести до рецесії.

Побоювання щодо економіки

73% респондентів оцінили стан економіки як поганий. Також 53% вважають, що ситуація погіршилася після приходу Трампа до влади, а 41% заявили, що їхні власні фінанси також погіршилися.

Також 62% зазначили, що ціни зростають, попри обіцянки Трампа їх стримувати. 71% опитаних вважають, що його тарифи негативно впливають на інфляцію. Лише 31% погоджуються з аргументом Трампа, що його політика зміцнить економіку в довгостроковій перспективі.

Розширення повноважень президента

Негативні оцінки стосуються не лише економіки. 65% опитаних вважають, що адміністрація Трампа намагається уникати виконання рішень федеральних судів, а 64% - що він надто активно намагається розширити повноваження президента. Окрім того, 62% респондентів переконані, що його адміністрація не поважає верховенство права.

Більшість також стурбовані надмірним скороченням урядових функцій (58%), вважають, що Трамп діє за межами своїх повноважень без належних підстав (56%) і сумніваються у відданості адміністрації захисту прав і свобод громадян (55%).

Найменше - 53% - не схвалюють його імміграційну політику.

Більшість (60% і більше) виступають проти різних ініціатив адміністрації, зокрема 77% - проти скорочення фінансування медичних досліджень.

Серед позитивних моментів - 43% вважають, що масштаби розтрат в уряді зменшилися за Трампа, проти 25%, які вважають, що вони зросли.