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Трамп має намір судитися з Google через "погані історії" про нього в пошуку

Субота 28 вересня 2024 21:03
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Трамп має намір судитися з Google через "погані історії" про нього в пошуку Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп погрожує компанії Google судом у разі його президентства. Причиною стали "погані історії" про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа в його соцмережі TruthSocial.

Колишній президент США та бізнесмен вважає, що Google "незаконно" показувало про нього лише "погані історії". Водночас, про віце-президентку США Камалу Гарріс та його опонентку на посаду голови держави - лише "хороші".

"Ми сподіваємося, що Міністерство юстиції притягне їх до кримінальної відповідальності за це кричуще втручання у вибори. Якщо ні, то відповідно до законів нашої країни, я вимагатиму їхнього кримінального переслідування на максимальному рівні, коли я виграю вибори і стану президентом Сполучених Штатів", - написав Трамп у своєму дописі.

Реакції від Google чекати не довелося. Компанія заявила, що не маніпулює результатами пошуку на користь жодного з кандидатів.

"Вебсайти обох кампаній постійно зʼявляються на вершині пошуку за релевантними і поширеними пошуковими запитами", - цитує The New York Times представника Google.

Вибори у США

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться вже зовсім скоро, а саме - 5 листопада 2024 року.

Учора видання The Hill написало, що кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс значною мірою випереджає Дональда Трампа у двох хитких штатах, від яких найбільше залежить результат виборів. Ще в чотирьох штатах відрив незначний, проте він на користь Гарріс.

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