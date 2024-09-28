ua en ru
Сб, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Трамп намерен судиться с Google из-за "плохих историй" о нем в поиске

Суббота 28 сентября 2024 21:03
UA EN RU
Трамп намерен судиться с Google из-за "плохих историй" о нем в поиске Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп угрожает компании Google судом в случае его президентства. Причиной стали "плохие истории" о нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети TruthSocial.

Бывший президент США и бизнесмен считает, что Google "незаконно" показывала о нем только "плохие истории". В то же время о вице-президентке США Камале Харрис и его оппонентке на пост главы государства - только "хорошие".

"Мы надеемся, что Министерство юстиции привлечет их к уголовной ответственности за это вопиющее вмешательство в выборы. Если нет, то в соответствии с законами нашей страны, я потребую их уголовного преследования на максимальном уровне, когда я выиграю выборы и стану президентом Соединенных Штатов", - написал Трамп в своем посте.

Реакции от Google ждать не пришлось. Компания заявила, что не манипулирует результатами поиска в пользу ни одного из кандидатов.

"Вебсайты обеих кампаний постоянно появляются на вершине поиска по релевантным и распространенным поисковым запросам", - цитирует The New York Times представителя Google.

Выборы в США

Напомним, что выборы президента США состоятся уже совсем скоро, а именно - 5 ноября 2024 года.

Вчера издание The Hill написало, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в значительной степени опережает Дональда Трампа в двух колеблющихся штатах, от которых больше всего зависит результат выборов. Еще в четырех штатах отрыв незначителен, однако он в пользу Харрис.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Готовил операторов "Шахедов". Под Москвой ликвидировали полковника РФ
Готовил операторов "Шахедов". Под Москвой ликвидировали полковника РФ
DAILY
Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Украина оказалась в эпицентре выборов в США и почему Трамп решил встретиться с Зеленским