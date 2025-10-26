Трамп має намір створити "золотий флот" для протистояння Китаю

ВМС США

У флоті США зараз налічується понад 290 бойових кораблів, включно з 11 авіаносцями, підводними човнами з ядерним озброєнням, есмінцями, крейсерами і десантними кораблями.

Американський флот є ключовим елементом глобальної військової присутності США і основою їхнього ядерного стримування.

Відносини між США та Китаєм

Як відомо, відносини між США та Китаєм залишаються напруженими через Тайвань, військову конкуренцію та гонитву у сфері технологій.

У жовтні адміністрація Трампа пішла на введення 100% мита на товари з Китаю та експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або раніше, якщо Пекін "зробить подальші агресивні кроки" в торговельній політиці.

Китай назвав таку позицію "залякуванням і економічним примусом".

Лідер КНР Сі Цзіньпінь неодноразово зустрічався з Трампом і вони намагалися налагодити взаємини між державами.

На початку жовтня Трамп припускав, що зустрінеться з Сі за місяць, але зараз відомо, що лідери побачаться в Азії, куди глава Білого дому вже вирушив.

На переговорах в Азії сторони сторони також обговорять завершення війни в Україні.