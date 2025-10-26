Трамп має намір створити "золотий флот" для протистояння Китаю

Американський лідер Дональд Трамп ініціював створення нового покоління військових кораблів, які у ВМС уже називають "золотим флотом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.
За даними видання, план Трампа передбачає будівництво великих бойових кораблів з гіперзвуковими ракетами і корветами нового типу для протидії Китаю.
У розробці проекту бере участь сам американський лідер, який, за словами чиновників, неодноразово висловлював невдоволення зовнішнім виглядом сучасних есмінців.
Білий дім заявив, що нова ініціатива стане частиною зусиль президента зі "зміцнення морського панування Америки".
"Золотий флот" може включати важкоброньовані кораблі водотоннажністю до 20 тисяч тонн, здатні нести гіперзвукову зброю, а також десятки безпілотних суден.
Військово-морські сили США розглядають цей флот як основу стратегії для майбутніх операцій на Тихому океані.
Однак експерти попереджають, що проєкт може затягнутися на роки - будівництво першого корабля може завершитися вже після завершення президентського терміну Трампа.
У флоті США зараз налічується понад 290 бойових кораблів, включно з 11 авіаносцями, підводними човнами з ядерним озброєнням, есмінцями, крейсерами і десантними кораблями.
Американський флот є ключовим елементом глобальної військової присутності США і основою їхнього ядерного стримування.
Як відомо, відносини між США та Китаєм залишаються напруженими через Тайвань, військову конкуренцію та гонитву у сфері технологій.
У жовтні адміністрація Трампа пішла на введення 100% мита на товари з Китаю та експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.
Нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або раніше, якщо Пекін "зробить подальші агресивні кроки" в торговельній політиці.
Китай назвав таку позицію "залякуванням і економічним примусом".
Лідер КНР Сі Цзіньпінь неодноразово зустрічався з Трампом і вони намагалися налагодити взаємини між державами.
На початку жовтня Трамп припускав, що зустрінеться з Сі за місяць, але зараз відомо, що лідери побачаться в Азії, куди глава Білого дому вже вирушив.
На переговорах в Азії сторони сторони також обговорять завершення війни в Україні.