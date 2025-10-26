Трамп намерен создать "золотой флот" для противостоянию Китаю

ВМС США

Во флоте США сейчас насчитывается более 290 боевых кораблей, включая 11 авианосцев, подводные лодки с ядерным вооружением, эсминцы, крейсеры и десантные корабли.

Американский флот является ключевым элементом глобального военного присутствия США и основой их ядерного сдерживания.

Отношения между США и Китаем

Как известно, отношения между США и Китаем остаются напряженными через Тайвань, военную конкуренцию и погоню в сфере технологий.

В октябре администрация Трампа пошла на введение 100% пошлины на товары из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Новые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше, если Пекин "предпримет дальнейшие агрессивные шаги" в торговой политике.

Китай назвал такую позицию "запугиванием и экономическим принуждением".

Лидер КНР Си Цзиньпинь неоднократно встречался с Трампом и они пытались наладить взаимоотношения между государствами.

В начале октября Трамп предполагал, что встретится с Си через месяц, но сейчас известно, что лидеры увидятся в Азии, куда глава Белого дома уже отправился.

На переговорах в Азии стороны стороны также обсудят завершение войны в Украине.