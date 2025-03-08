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Трамп хоче якнайшвидше покласти край війні в Україні: Рубіо в розмові з Сибігою

Субота 08 березня 2025 05:29
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Трамп хоче якнайшвидше покласти край війні в Україні: Рубіо в розмові з Сибігою Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 7 березня, держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою. Американський дипломат заявив, що Дональд Трамп має намір якомога швидше завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Держдепартаменту США.

"Секретар наголосив, що президент (США Дональд - ред.) Трамп сповнений рішучості якнайшвидше покласти край війні, і наголосив, що всі сторони мають вжити заходів для забезпечення сталого миру", - ідеться в публікації.

Нагадаємо, вчора Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга теж підтвердив розмову з Марком Рубіо. За його слова, сторони обговорювали майбутню зустріч у Саудівській Аравії між представниками США та високопоставленими українськими чиновниками.

"У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії", - написав міністр у соцмережі Х.

Також ми писали, що 7 березня відбулася телефонна розмова між держсекретарем США і главою МЗС Франції. Сторони обговорювали припинення війни в Україні і Рубіо повідомив, що Трамп налаштований домогтися справедливого і міцного миру через переговори. Крім того, він зазначив, що Штати продовжать працювати з фразою для досягнення цієї мети.

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Дональд Трамп Андрій Сибіга Мирні переговори Марко Рубіо Війна в Україні
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