Трамп хочет как можно скорее положить конец войне в Украине: Рубио в разговоре с Сибигой

В пятницу, 7 марта, госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Американский дипломат заявил, что Дональд Трамп намерен как можно скорее завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента США.

"Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд - ред.) Трампа полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира", - говорится в публикации.

Напомним, вчера Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тоже подтвердил разговор с Марком Рубио. По его слова, стороны обсуждали предстоящую встречу в Саудовской Аравии между представителями США и высокопоставленными украинскими чиновниками.

"У меня был конструктивный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии", - написал министр в соцсети Х.

Также мы писали, что 7 марта состоялся телефонный разговор между госсекретарем США и главой МИД Франции. Стороны обсуждали прекращение войны в Украине и Рубио сообщил, что Трамп настроен добиться справедливого и прочного мира через переговоры. Кроме того, он отметил, что Штаты продолжат работать с фразой для достижения этой цели.

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