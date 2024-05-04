Трамп має намір ініціювати збільшення оборонних бюджетів країн НАТО, - The Telegraph

Загрози з боку Росії та Китаю

Раніше ми писали, що Росія та Китай зблизилися у співпраці з військових питань. За інформацією Bloomberg Росія може допомагати Китаю з підготовкою нападу на Тайвань.

До речі, командувач армії Фінляндії заявив, що Росія зазнаватиме НАТО гібридними атаками.

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