Трамп намерен инициировать увеличение оборонных бюджетов стран НАТО, - The Telegraph

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах в США, рассматривает увеличение расходов на оборону стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
существующими угрозами
Ранее мы писали, что Россия и Китай сблизились в сотрудничестве по военным вопросам. По информации Bloomberg, Россия может помогать Китаю с подготовкой нападения на Тайвань.
К слову, командующий армией Финляндии заявил, что Россия будет испытывать НАТО гибридными атаками.
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