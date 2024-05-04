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Трамп намерен инициировать увеличение оборонных бюджетов стран НАТО, - The Telegraph

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах в США, рассматривает увеличение расходов на оборону стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

существующими угрозами 

 

Угрозы со стороны России и Китая

Ранее мы писали, что Россия и Китай сблизились в сотрудничестве по военным вопросам. По информации Bloomberg, Россия может помогать Китаю с подготовкой нападения на Тайвань.

К слову, командующий армией Финляндии заявил, что Россия будет испытывать НАТО гибридными атаками.

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