Росія може допомагати Китаю з підготовкою до нападу на Тайвань, - Bloomberg

Представники розвідки США вважають, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включаючи можливе вторгнення на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють у відносинах з Тайванем і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили", - сказала директор Національної розвідки Авріл Хейнс.

Хейнс додала, що оцінки розвідки вказують на "зростання співпраці у "безмежному" партнерстві" між Росією та Китаєм у дійсно всіх секторах суспільства. Зокрема в:

політичному,

економічному,

військовому,

технологічному.

"Звичайно, така можливість є... Питання про те, наскільки це ймовірно, я думаю, залежить від сценарію", - додала вона.