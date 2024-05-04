Трамп має намір ініціювати збільшення оборонних бюджетів країн НАТО, - The Telegraph
Кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає збільшення витрат на оборону країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Дональд Трамп розглядає плани підштовхнути членів НАТО до збільшення видатків на оборону до 3 відсотків ВВП, якщо він виграє другий термін у Білому домі. Це з існуючими загрозами з боку Росії та Китаю.
Трамп уже деякий час розглядає можливість збільшення витрат, але ще більше переконався у цьому після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою минулого місяця.
Дуда раніше стверджував, що 3 відсотки (рівень, якого досягли лише Польща, США та Греція) необхідні для захисту від "наростальних загроз", включаючи початок "прямої конфронтації Росії з НАТО".
Минулого року лише 11 із 32 членів альянсу, включаючи Велику Британію, досягли нинішньої мети. Рештою були США, які на сьогодні є найбільшим донором поряд з Польщею, Грецією, Естонією, Литвою, Фінляндією, Латвією, Угорщиною, Словаччиною та Данією.
Люксембург, який мав найменший бюджет на оборону порівняно з його ВВП, витратив лише 1 відсоток, тоді як Бельгія та Іспанія витратили 1,2 відсотка.
У вівторок Тімо Песонен, високопоставлений представник міністерства оборони ЄС, заявив, що цільовий показник у 3 відсотки вже обговорюється деякими державами-членами за зачиненими дверима.
"Коли союзники по НАТО збільшують свій бюджет хоча б до одного відсотка ВВП, деякі говорять уже про 3 відсотки", - сказав він.
Загрози з боку Росії та Китаю
Раніше ми писали, що Росія та Китай зблизилися у співпраці з військових питань. За інформацією Bloomberg Росія може допомагати Китаю з підготовкою нападу на Тайвань.
До речі, командувач армії Фінляндії заявив, що Росія зазнаватиме НАТО гібридними атаками.
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