Трамп має намір ініціювати збільшення оборонних бюджетів країн НАТО, - The Telegraph

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає збільшення витрат на оборону країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Дональд Трамп розглядає плани підштовхнути членів НАТО до збільшення видатків на оборону до 3 відсотків ВВП, якщо він виграє другий термін у Білому домі. Це з існуючими загрозами з боку Росії та Китаю.

Трамп уже деякий час розглядає можливість збільшення витрат, але ще більше переконався у цьому після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою минулого місяця.

Дуда раніше стверджував, що 3 відсотки (рівень, якого досягли лише Польща, США та Греція) необхідні для захисту від "наростальних загроз", включаючи початок "прямої конфронтації Росії з НАТО".

Минулого року лише 11 із 32 членів альянсу, включаючи Велику Британію, досягли нинішньої мети. Рештою були США, які на сьогодні є найбільшим донором поряд з Польщею, Грецією, Естонією, Литвою, Фінляндією, Латвією, Угорщиною, Словаччиною та Данією.

Люксембург, який мав найменший бюджет на оборону порівняно з його ВВП, витратив лише 1 відсоток, тоді як Бельгія та Іспанія витратили 1,2 відсотка.

У вівторок Тімо Песонен, високопоставлений представник міністерства оборони ЄС, заявив, що цільовий показник у 3 відсотки вже обговорюється деякими державами-членами за зачиненими дверима.