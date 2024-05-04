Трамп намерен инициировать увеличение оборонных бюджетов стран НАТО, - The Telegraph
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах в США, рассматривает увеличение расходов на оборону стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Дональд Трамп рассматривает планы подтолкнуть членов НАТО к увеличению расходов на оборону до 3 процентов ВВП, если он выиграет второй срок в Белом доме. Это связано с существующими угрозами со стороны России и Китая.
Трамп уже некоторое время рассматривает возможность увеличения расходов, но еще больше убедился в этом после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, в прошлом месяце.
Дуда ранее утверждал, что 3 процента (уровень, которого достигли только Польша, США и Греция) необходимы для защиты от "растущих угроз", включая начало "прямой конфронтации России с НАТО".
В прошлом году только 11 из 32 членов альянса, включая Великобританию, достигли нынешней цели. Остальными были США, которые на сегодняшний день являются крупнейшим донором наряду с Польшей, Грецией, Эстонией, Литвой, Финляндией, Латвией, Венгрией, Словакией и Данией.
Люксембург, у которого был самый маленький бюджет на оборону в сравнении с его ВВП, потратил всего 1 процент, в то время как Бельгия и Испания потратили 1,2 процента.
Во вторник Тимо Песонен, высокопоставленный представитель министерства обороны ЕС, заявил, что целевой показатель в 3 процента уже обсуждается некоторыми государствами-членами за закрытыми дверями.
"Когда союзники по НАТО увеличивают свой бюджет хотя бы до одного процента ВВП, некоторые говорят уже о 3 процентах", - сказал он.
Угрозы со стороны России и Китая
Ранее мы писали, что Россия и Китай сблизились в сотрудничестве по военным вопросам. По информации Bloomberg, Россия может помогать Китаю с подготовкой нападения на Тайвань.
К слову, командующий армией Финляндии заявил, что Россия будет испытывать НАТО гибридными атаками.
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