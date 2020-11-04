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Трамп лидирует почти во всех ключевых штатах

Среда 04 ноября 2020 08:11
Трамп лидирует почти во всех ключевых штатах
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, по предварительным результатам, лидирует в шести ключевых штатах. Речь идет о Флориде, Джорджии, Айове, Северной Каролине, Техасе и Огайо.

Об этом свидетельствуют данные The Washington Post.

В этих штатах до последнего не было известно, какая партия и кандидат победит на выборах.

Так, Флорида приносит Трампу 29 голосов выборщиков, Джорджия - 16, Айова - 6, Северная Каролина - 15, Техас - 38, Огайо - 18.

В то же время, в Аризоне, после подсчета 79% голосов лидирует Байден. У него 52,5%, у Трампа - 46,1%

Напомним, в США закрылись избирательные участки.

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