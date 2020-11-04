Трамп лідирує майже у всіх ключових штатах

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Кандидат від республіканців Дональд Трамп, за попередніми результатами, лідирує в шести ключових штатах. Мова йде про Флориду, Джорджію, Айову, Північну Кароліну, Техас і Огайо.

Про це свідчать дані The Washington Post.

У цих штатах до останнього не було відомо, яка партія і кандидат переможе на виборах.

Так, Флорида приносить Трампу 29 голосів виборців, Джорджія - 16, Айова - 6, Північна Кароліна - 15, Техас - 38, Огайо - 18.

У той же час, в Арізоні, після підрахунку 79% голосів лідирує Байден. У нього 52,5%, у Трампа - 46,1%

Нагадаємо, в США закрилися виборчі дільниці.