Трамп лично приказал блокировать книгу Болтона, - WP

Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, Трамп в разговоре с сотрудниками своей администрации назвал Болтона "предателем".

Также он заявил своим юристам, что Болтону нельзя разрешать публиковать что-либо, касающееся общения с ним на тему национальной безопасности, так как все эти сведения являются секретными.

Кроме того Трамп заявил, что книга Болтона, повествующая о его деятельности в Белом доме, не должна быть издана до выборов, которые пройдут в стране в ноябре.

Напомним, что Белый дом планирует запретить публиковать мемуары бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, пока с них не будут удалены засекреченные данные. Разглашение секретной информации может повредить безопасности США.

В рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона говорится о том, что Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление советника по национальной безопасности президента Джона Болтона о блокировке военной помощи для Украины. Трамп считает, что Болтон сделал такое заявление только для того, чтобы продать свою книгу.