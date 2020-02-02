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Белый дом блокирует публикацию оригинальных писем о задержке помощи Украине

Новости » Политика     02.02.2020 - 11:24
Белый дом блокирует публикацию оригинальных писем о задержке помощи Украине
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

В опубликованных ранее письмах большинство информации скрыто

Белый дом блокирует обнародование оригинала переписки сотрудников президентской администрации о задержке военной помощи Украине летом 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественной добропорядочности США.

Как сообщается, в декабре 2019 года Министерство юстиции США опубликовало на требование Центра письма американских чиновников, которые касались задержки военной помощи, но они были сильно отредактированы. Значительная часть информации была закрашенная черным цветом.

По словам юриста Белого дома Хизер Уолш, переписка "показывает общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками Трампа о принятии решений", поэтому она является привилегированной.

Однако в организации утверждают, что письма не могут быть привилегированными, потому что информация в них касается действий Трампа, которые были признаны незаконными, и настаивают на публикации оригинальных писем.

Отмечается, что Центр добропорядочности опубликует юридическую позицию относительно переписки уже 14 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом планирует запретить публиковать мемуары бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, пока с них не будут удалены засекреченные данные. Разглашение секретной информации может повредить безопасности США.

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