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Трамп особисто наказав блокувати книгу Болтона, - WP

Новини » В світі     22.02.2020 - 23:35
Трамп особисто наказав блокувати книгу Болтона, - WP
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп в розмові з співробітниками своєї адміністрації назвав Болтона предетелем

Президент США Дональд Трамп особисто закликав заблокувати публікацію книги свого колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За інформацією газети, Трамп в розмові з співробітниками своєї адміністрації назвав Болтона "зрадником".

Також він заявив своїм юристам, що Болтону не можна дозволяти публікувати будь-що, що стосується спілкування з ним на тему національної безпеки, оскільки всі ці відомості є секретними.

Крім того Трамп заявив, що книга Болтона, яка оповідає про його діяльність в Білому домі, не повинна бути видана до виборів, які відбудуться в країні в листопаді.

Нагадаємо, що Білий дім планує заборонити публікувати мемуари колишньому раднику Трампа з національної безпеки Джону Болтону, поки з них не будуть видалені засекречені дані. Розголошення секретної інформації може зашкодити безпеці США.

В рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп спростував заяву радника з національної безпеки президента Джона Болтона про блокування військової допомоги для України. Трамп вважає, що Болтон зробив таку заяву тільки для того, щоб продати свою книгу.

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