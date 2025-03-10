Трамп в апреле может посетить Китай для встречи с Си Цзиньпином, - СМИ
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в апреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.
Согласно данным источников издания, Трамп может посетить Китай уже в следующем месяце, поскольку "американский лидер, похоже, сосредоточен на заключении соглашения с Пекином".
В то же время лидеры обеих стран хотели бы, чтобы другая сторона осуществила визит именно в их государства, чтобы представить это "дипломатическим триумфом". Впрочем, начальные дискуссии велись именно вокруг визита республиканца в Китай. Пока же неизвестно насколько далеко дискуссии продвинулись.
Еще один источник сообщил, что Трамп хотел бы, чтобы Си Цзиньпин посетил его имение Мар-а-Лаго во Флориде, где оба лидера встречались в 2017-м. В то же время Пекин хотел бы более официальную встречу в Вашингтоне, или же приглашения Трампа в Китай.
"Особенно для Си (это важно, - ред.), если Трамп посетит Китай после "двух сессий", это будет важной дипломатической победой", - пояснил источник.
Отношения между Китаем и США
Отношения между КНР и США характеризуются сложным балансом сотрудничества и соперничества. Экономические связи между двумя странами остаются глубокими, поскольку Китай является одним из главных торговых партнеров США, а американские компании активно инвестируют в китайский рынок. В то же время между государствами продолжаются торговые споры, в частности из-за пошлин, технологических ограничений и вопросов интеллектуальной собственности.
Недавно министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал политику Трампа и заявил, что она возвращает мир к "закону джунглей".
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