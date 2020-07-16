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Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться перед выборами в США, - Болтон

Четверг 16 июля 2020 08:36
Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться перед выборами в США, - Болтон
Фото: встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном (whitehouse.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Болтон охарактеризовал эту возможную встречу как "октябрьский сюрприз"

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу до президентских выборов в Соединенных Штатах. Экс-советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон охарактеризовал эту возможную встречу как "октябрьский сюрприз".

Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei.

"Да, я думаю, что "октябрьский сюрприз" вполне возможен", - сказал Болтон.

Отметим, первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года. Они встретились в Сингапуре и подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Следующая встреча состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов.

В июне 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели третью встречу в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, однако следующая встреча рабочих групп в Стокгольме прошла безрезультатно.

Напомним, Северная Корея не видит причин для новых переговоров с Соединенными Штатами относительно ядерного разоружения.

Отметим, в начале 2020 года США расширили санкции, введенные против Северной Кореи.

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Новости Украины Дональд ТрампКим Чен Ын
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