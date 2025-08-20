Трамп: якби я відмовився від Криму, ЗМІ переслідували б мене 20 років

"Якби я відмовився від цієї території, я б потрапив на перші шпальти всіх газет на наступні 20 років", - заявив президент США.

При цьому він зауважив, що ЗМІ навіть не згадують про те, що Крим було окуповано за часів президентства у США Барака Обами.

Окрім цього Трамп заявив, що Крим за розміром близький до Техасу.

"Він чудовий. Ця величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний", - сказав Трамп.

Однак варто зауважити, що Крим має площу приблизно 27 000 км квадратних, а Техас - понад 695 000 км квадратних. Таким чином американський штат майже в 26 разів більший за український півострів і за загальною площею більший за всю Україну.

Окупація Криму

Окупація Криму Росією розпочалася в лютому 2014 року, коли російські війська без розпізнавальних знаків зайняли ключові адміністративні будівлі та військові об’єкти на півострові. Тоді Москва встановила контроль над місцевою владою та організувала псевдореферендум, який не визнається міжнародною спільнотою. 18 березня 2014 року Росія оголосила про "приєднання" Криму, що стало грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Міжнародна реакція була переважно негативною: Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка підтвердила територіальну цілісність України та визнала Крим її невід’ємною частиною. Тодішній президент США Барак Обама одним із перших засудив дії Кремля, підкресливши, що так званий референдум, проведений під контролем російських військових, не має жодної легітимності.

За його ініціативи Вашингтон разом із Європейським Союзом запровадив перші санкції проти Росії, які вдарили по російських чиновниках, олігархах та ключових секторах економіки. Обама наголошував: Крим - це Україна, а силове захоплення території є небезпечним викликом для світового порядку.