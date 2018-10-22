Трамп: "караван" мігрантів на кордоні - надзвичайна ситуація національного масштабу

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Глава США доручив американським прикордонникам і військовим ретельно за стежити за "караваном"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав ситуацію з мігрантами на кордоні з Мексикою надзвичайною і доручив американським прикордонникам і військовим ретельно за нею стежити. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на запис американського лідера в Twitter.

Глава США наголосив на необхідності зміни законодавства.

"На жаль, схоже, що поліція і військові Мексики не можуть зупинити караван, який прямував до південного кордону США. У ньому знаходяться злочинці і невідомі близькосхідні жителі. Я попередив прикордонну службу і військових, що це надзвичайна ситуація національного масштабу. Необхідно змінити закони", - підкреслив Трамп.

Президент США також закликав біженців, що йдуть до кордону Штатів, попросити притулок у Мексиці.

Трамп переконаний, що кожен раз, коли мігранти намагаються незаконно прорватися на територію США, в цьому потрібно звинувачувати Демократичну партію, оскільки її члени не дали республіканцям необхідні голоси для того, щоб змінити міграційні закони.

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 жовтня, мексиканська поліція зупинила караван із декількох тисяч мігрантів, які прямували в Сполучені Штати. Зазначалося, що близько 5 тис. мігрантів намагалися прорвати кордон між Гватемалою і Мексикою. За словами керівника федеральної поліції Мексики, ситуацію на кордоні вдалося взяти під контроль і уникнути насильства.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп пригрозив Мексиці закрити кордон через потік мігрантів. За його словами, Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадора.