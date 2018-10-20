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В Мексике полиция остановила караван мигрантов, который направлялся в США

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 11:10
Фото: мигранты (flickr.com-iom-migration)
Фото: мигранты (flickr.com-iom-migration)

В Мексику пытались попасть 5 тыс. мигрантов

В пятницу, 19 октября, мексиканская полиция остановила караван из нескольких тысяч мигрантов, которые направлялись в Соединенные Штаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, около 5 тыс. мигрантов пытались прорвать границу между Гватемалой и Мексикой. Как отметил руководитель федеральной полиции Мексики, ситуацию на границе удалось взять под контроль и избежать насилия.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп отметил действия мексиканских правоохранителей.

"Мы высоко ценим то, что делает Мексика", - сказал он.

Также Трамп добавил, что мигранты не пересекут границу с США, а также заверил, что среди них много преступников.

По оценкам мексиканских чиновников, в караване мигрантов насчитывалось 3 тыс. лиц. Вместе с тем правоохранители оценили, что на границе, которая в этой части пролегает речкой Сучьяте, находятся минимум 5 тыс. мигрантов.

"Они сломали ограду и собрались на мосту через пограничную реку. Нескольким удалось прорваться к мексиканскому пограничному городу Сьюдад-Идальго", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что в операции по задержанию мигрантов из Гондураса на границе приняли участие по меньшей мере тысяча правоохранителей. Мексиканская власть позволила небольшому количеству людей пересечь границу. Среди тех, кому разрешили войти на территорию Мексики, женщины и дети, которые нуждались в медицинской помощи.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил Мексике закрыть границу из-за потока мигрантов. По его словам, Демократическая партия, которая выступает за открытые границы, пытается добиться "штурма" США со стороны Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Кроме того, ранее Трамп назвал одну из главных причин необходимости стены на границе с Мексикой.

"Одной из причин, по которой нам нужна программа пограничной безопасности, является то, что уровень убийств в Мексике в 2017 году увеличился на 27% до 31 174 человек", - заявил он.

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