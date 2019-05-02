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Трамп не издавал приказов о военных действиях в Венесуэле

Новости » Политика    02.05.2019 - 00:59
Трамп не издавал приказов о военных действиях в Венесуэле
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Армия США пока не получала таких приказов

Армия США не получала приказов от администрации президента Дональда Трампа о подготовке к военным действиям в Венесуэле. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса заявила и.о. помощника министра обороны Кэтрин Уилбаргер, сообщает Reuters.

Она отметила, что США рассматривают все возможные варианты на случай непредвиденных обстоятельств.

"Мы, конечно, всегда рассматриваем возможные варианты и планы на случай непредвиденных обстоятельств, но в этом случае мы не получили приказов, которые вы обсуждаете", - заявила Уилбаргер.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео во время телевизионного интервью заявил, что Соединенные Штаты могут использовать военные действия для того, что бы остановить продолжающиеся беспорядки по всей Венесуэле.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США в ответ на заявления о том, что он уже был готов 1 мая покинуть страну на фоне массовых протестов.

Отметим в Венесуэле продолжаются массовые протесты. Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против режима Мадуро

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