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Помпео не исключает военных действий США в Венесуэле

Новости » Политика    01.05.2019 - 16:27
Помпео не исключает военных действий США в Венесуэле
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Госсектерарь заявил, что они готовы пойти на этот шаг, если будет необходимо

Государственный секретарь США Майк Помпео во время телевизионного интервью заявил, что Соединенные Штаты могут использовать военные действия для того, что бы остановить продолжающиеся беспорядки по всей Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помпео заявил, что если военное вмешательство будет тем, что необходимо, то США пойдут на этот шаг.

"Военные действия возможны. Если это то, что требуется, это то, что сделают Соединенные Штаты", - рассказал госсекретарь США.

Также Помпео добавил, что Соединенные Штаты хотели бы видеть мирную передачу власти в Венесуэле.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США в ответ на заявления о том, что он уже был готов 1 мая покинуть страну на фоне массовых протестов.

Напомним, Гуайдо призвал не прекращать акции протеста против режима Мадуро. Лидер венесуэльской оппозиции напомнил, что его соратники сообщат информацию о том, где состоятся митинги, целью этих мероприятий он называет "прекращение узурпации".

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