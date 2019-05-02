Трамп не видавав наказів про військові дії у Венесуелі

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Армія США поки не отримувала таких наказів

Армія США не отримувала наказів від адміністрації Дональда Трампа про підготовку до військових дій у Венесуелі. Про це на слуханнях у комітеті у справах збройних сил палати представників конгресу заявила в. о. помічника міністра оборони Кетрін Уилбаргер, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що США розглядають всі можливі варіанти на випадок непередбачених обставин.



"Ми, звичайно, завжди розглядаємо можливі варіанти і плани на випадок непередбачених обставин, але у цьому випадку ми не отримали наказів, які ви обговорюєте", - заявила Уилбаргер.



Раніше державний секретар США Майк Помпео під час телевізійного інтерв'ю заявив, що Сполучені Штати можуть використовувати військові дії для того, що б зупинити триваючі заворушення по всій Венесуелі.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав божевільним нинішній уряд США у відповідь на заяви про те, що він вже був готовий 1 травня покинути країну на тлі масових протестів.

Зазначимо у Венесуелі тривають масові протести. Гуайдо закликав не припиняти акції протесту проти режиму Мадуро.