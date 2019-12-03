Трамп використовує мита в якості тиску на Китай і ЄС

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп використовує мита для досягнення вільної торгівлі

Президент США Дональд Трамп використовує підвищення тарифів на товари в якості важеля тиску при укладанні торговельних угод з Китаєм, Францією та інших європейських країн. Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс, передає Reuters.

За словами Пенса, у такий спосіб президент США хоче досягти вільної торгівлі.

"Те, що президент Трамп передбачає за допомогою тарифів, є засобом для досягнення мети. А мета - це вільна торгівля", - сказав Пенс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Трамп заявив про готовність підвищити податку на деякі французькі товари на 100%. У відповідь міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що Франція та Європейський союз готові прийняти відповідні заходи у відношенні США. До цього, 18 жовтня, США підвищили мита на 10% і 25% на ряд товарів з Франції, Німеччини, Іспанії та Великобританії.

Також повідомлялося, що за словами Трампа, у нього немає крайнього терміну для досягнення торгового угоди з Китаєм. За його словами, можливо, краще почекати до періоду після президентських виборів у США в листопаді 2020 року. При цьому президент США зазначив, що угода повинна бути "правильною" Америки.