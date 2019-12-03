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Трамп назвал возможные сроки торгового соглашения с Китаем

Новости » Экономика     03.12.2019 - 13:35
Трамп назвал возможные сроки торгового соглашения с Китаем
Фото: Дональд Трамп (news.yahoo.com)

У Трампа дедлайна нет, может подождать еще год

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у него нет крайнего срока для достижения торгового соглашения с Китаем. Об этом Трамп журналистам в Лондоне в преддверии саммита НАТО, передает агентство Reuters.

Как отметил Трамп, возможно, лучше подождать до периода после президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

"У меня нет дедлайна, нет. В некотором смысле, я думаю, что с Китаем лучше подождать до периода после выборов", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что Китай хочет заключить сделку уже сейчас. "Мы посмотрим, будет ли эта сделка правильной или нет, она должна быть правильной", - сказал Трамп.

Инвесторы надеются, что Соединенные Штаты и Китай смогут предотвратить эскалацию торговой напряженности, которая замедлила глобальный экономический рост.

Вашингтону и Пекину еще предстоит подписать так называемое соглашение о "первой фазе", объявленное в октябре, которое породило надежды на деэскалацию в их затянувшейся торговой войне.

Отметим, в ноябре ожидания возможного подписания "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем до конца текущего года позитивно повлияли на мировые товарные и финансовые рынки.

Ранее в Соединенных Штатах Америки не исключили возможности заключения торгового соглашения с Китаем до конца года. По словам старшего советника президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй, первая фаза торговой сделки находится на стадии оформления.

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