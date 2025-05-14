Трамп: я за Іран, але він не стане ядерною державою

"Вони не будуть ядерною державою. Дозвольте мені пояснити. Я повністю так Іран. Я хочу, щоб у них була прекрасна країна і щоб вони заробляли багато грошей", - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Коментарі глави Білого дому прозвучали на тлі того, як члени його адміністрації протягом багатьох тижнів брали участь у важливих ядерних переговорах між Іраном і США.

Минулими вихідними обговорення були спрямовані на вирішення ядерної програми Тегерана і зняття санкцій. CNN пише, що те, що переговори взагалі відбуваються, є проривом. Обговорення йдуть на найвищому рівні за останні роки, проте ознаки стійкого прогресу слабкі.

Обидві країни висловили готовність вирішити свої суперечки дипломатичним шляхом. Ключовим питанням залишається вимога Ірану продовжити збагачення урану для своєї ядерної програми, яка, як стверджує Тегеран, має мирний характер, що США називають "червоною лінією".